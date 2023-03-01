Александр Моор: театральная жизнь региона насыщена яркими постановками и премьерами

| Фото: Тюменский большой драматический театр ВКонтакте | Фото: Тюменский большой драматический театр ВКонтакте

Театральная жизнь Тюменской области насыщена яркими постановками, которые завоевывают признание на престижных фестивалях и конкурсах, ежегодными премьерами, успешными гастролями наших театров в других городах страны.

Об этом, поздравляя жителей региона с Всемирным днем театра, заявил губернатор Александр Моор.

"Главное, что творчество театральных коллективов, талант и мастерство востребованы публикой. Доказательство тому – всегда заполненные залы. Только Тюменский драматический театр в прошедшем году отыграл 509 спектаклей, на которых побывало свыше 177 тысяч человек. В свой юбилейный 165-й сезон театр радует поклонников новыми творческими проектами и премьерами", - отметил глава региона.

Александр Моор добавил, что растет интерес к этому виду искусства и увлеченность им у детей и молодежи. Они покоряют сцену, приобретают сценический опыт в многочисленных кружках и студиях, которых в муниципалитетах открыто более 400.

Губернатор пожелал всем служителям Мельпомены вдохновения, новых идей и их удачного воплощения, творческих побед, любви зрителей и восторженных аплодисментов, а театралам - искренних эмоций и незабываемых впечатлений.