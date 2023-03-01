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Александр Моор: театральная жизнь региона насыщена яркими постановками и премьерами

Губернатор, 08:12 27 марта 2023

Тюменский большой драматический театр ВКонтакте | Фото: Тюменский большой драматический театр ВКонтакте

Театральная жизнь Тюменской области насыщена яркими постановками, которые завоевывают признание на престижных фестивалях и конкурсах, ежегодными премьерами, успешными гастролями наших театров в других городах страны.

Об этом, поздравляя жителей региона с Всемирным днем театра, заявил губернатор Александр Моор.

"Главное, что творчество театральных коллективов, талант и мастерство востребованы публикой. Доказательство тому – всегда заполненные залы. Только Тюменский драматический театр в прошедшем году отыграл 509 спектаклей, на которых побывало свыше 177 тысяч человек. В свой юбилейный 165-й сезон театр радует поклонников новыми творческими проектами и премьерами", - отметил глава региона.

Александр Моор добавил, что растет интерес к этому виду искусства и увлеченность им у детей и молодежи. Они покоряют сцену, приобретают сценический опыт в многочисленных кружках и студиях, которых в муниципалитетах открыто более 400.

Губернатор пожелал всем служителям Мельпомены вдохновения, новых идей и их удачного воплощения, творческих побед, любви зрителей и восторженных аплодисментов, а театралам - искренних эмоций и незабываемых впечатлений.

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# Александр Моор , Всемирный день театра

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