Молодая компания "Промышленник" впервые участвует в тюменской строительской выставке

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Компания "Промышленник" в Тюмени образовалась меньше года назад. Впервые предприниматели участвуют в выставке "Строительство и архитектура. Дорожная, строительная техника и технологии" в Выставочном зале, которая проходит в девятнадцатый раз.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" коммерческий директор компании "Промышленник" Вадим Сахаров, для них это хорошая возможность представить себя потенциальным заказчикам. Это могут быть те, кто занимается ИЖС, и крупным застройщикам.

"В Тюмени будем строить производственный цех по работе с опалубкой: обслуживание, переборка. Один арочник уже переоборудовали под производство. У нас будет производиться обслуживание опалубки, которая не требует станков. Необходимы кран-балка, столы, инструмент, отмывающий опалубку от цемента. В Тюмени круглогодичного комплекса услуг по обслуживанию конструкций нет. Мы хотим организовать удобный сервис: люди приехали, сдали опалубку, получили качественный продукт", - уточнил Вадим.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Добавим, опалубка – это вспомогательная конструкция из дерева, металла либо других материалов, служащая для придания монолитным конструкциям из бетона, железобетона, грунтовой смеси, других строительных растворов определённых параметров: форма, геометрические размеры, положение в пространстве, структура поверхности и другие.

В XXIX выставке "Строительство и архитектура. Дорожная, строительная техника и технологии", организованной в рамках IV Градостроительного форума, участвуют около 40 компаний региона. На своих стендах они в течение трех дней с 21 по 23 марта представляют инновационные разработки строительства жилья, дорог, спецтехнику, умные предложения по обустройству жилья, офисов и многое другое.

Анжела Лебедева