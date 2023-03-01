Здания пяти деревянных школ Тюменской области заменят на современные в 2023 году

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возведение современных образовательных учреждений – это одна из первостепенных задач, которые решают власти Тюменской области.

Об этом на площадке "Экспертного клуба России" написала старший преподаватель кафедры международных экономических отношений Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Евгения Васюта, комментируя информацио о возведении пяти новых школ в селах Тюменской области.

Обновление соответствующей инфраструктуры и ликвидация ветхих школ - это залог комплексного развития всей территории.

"Современная школа - это не только общественно-культурное пространство, это социальный хаб, где подрастающее поколение хочет находиться. Именно поэтому крайне важно, чтобы строительство новых современных школ происходило ускоренными темпами. Там, где численность учащихся сравнительно небольшая (например, до 100 человек) вполне допустимо и строительство быстровозводимых блочно-модульных зданий, которые характеризуются теплоизоляционной стойкостью, что немаловажно с учетом природно-климатических условий. Однако, не стоит отказываться и от капитальных строений, которые также являются хорошо зарекомендовавшими себя архитектурными решениями, там, где численность обучающихся значительно выше", - сказала она.

В селах Тюменской области в 2023 году, по данным заместителя губернатора Тюменской области Сергея Шустова, планируется построить 5 современных школ в общей сложности на 242 места.

В целом программа замены старых школьных зданий предусматривает замену 29 деревянных школ, 12 из которых расположены на труднодоступных территориях. В капитальном исполнении планируется возвести 22 школы, еще семь образовательных учреждений получат модульные здания.