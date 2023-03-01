В регионах УФО в 2023 году отремонтируют и построят 214 объектов здравоохранения

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

214 новых медицинских объектов отремонтируют и построят в 2023 году в регионах Уральского федерального округа по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

По региональным проектам - 11 школ и четыре детских сада, которые начнут принимать детей до конца года. По региональному проекту "Культурная среда" планируется построить и обновить 24 объекта, 17 из которых будут введены в эксплуатацию в этом году.

Социальные объекты, по оценке полномочного представителя президента Владимира Якушева, – это инвестиция в будущее. "Все государственные начинания реализуются "на земле", - подчеркнул он. - В таком важнейшем вопросе, как строительство социальной инфраструктуры, принципиально важно, как выстроена работа всех участников процесса между собой. У нас есть успехи, но, как говорится, "нет предела совершенству", и, конечно, на региональном уровне требуется еще много улучшений. От того, насколько быстро и качественно мы будем создавать и модернизировать социальную инфраструктуру, зависит качество человеческого капитала в нашей стране".

В 2022 году в регионах Уральского федерального округа введено в эксплуатацию 63 модульных фельдшерско-акушерских пункта, провели капитальный ремонт 128 зданий медицинских организаций и построили семь новых объектов здравоохранения.

По программам национальных проектов возвели 13 школ и пять детских садов. По направлению "Культура" построили и реконструировали 29 объектов культуры.