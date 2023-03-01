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К движению ГТО присоединились более 330 тысяч жителей Тюменской области

Спорт, 16:59 24 марта 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 330 тыс. жителей Тюменской области присоединились к комплексу "Готов к труду и обороне". Из них 193 тыс. 260 человек являются обладателями знаков отличия комплекса ГТО, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Лидерами рейтинга ГТО в Тюменской области среди муниципалитетов являются Сладковский, Аромашевский и Упоровский районы.

При этом самый старший обладатель значка ГТО проживает в селе Санниково Тобольского района. Это 93-летний Виктор Берендеев, который в 2022 году выполнил нормативы на бронзовый значок отличия. Также знаки ГТО имеет 521 житель с ограниченными возможностями здоровья.

В Тюменской области созданы 38 центров тестирования, за ними закреплено 481 место тестирования. Тюменская область на протяжении восьми лет входит в первую десятку рейтинга ГТО среди субъектов Российской Федерации, а в 2022 году заняла третье место.

В 2023 году в комплексе произошли существенные изменения: количество возрастных
ступеней увеличилось с 11 до 18. Возрастные отрезки для детей и подростков сократились до
двух лет, у взрослых - до пяти. Присоединиться к движению ГТО может любой желающий.
Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте gto.ru и иметь медицинский
допуск.

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# ГТО

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