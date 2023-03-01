  • 26 марта 202326.03.2023воскресенье
  • USD76,4479
    EUR82,3923
  • В Тюмени 4..6 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская сборная завоевала девять медалей на чемпионате России по лыжным гонкам

Спорт, 15:12 26 марта 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Девять медалей среди которых четыре золотых, завоевала сборная команды Тюменской области на чемпионате России по лыжным гонкам, который завершился в "Жемчужине Сибири" 26 марта. Об этом глава региона Александр Моор написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что настоящими героинями турнира стали тюменские лыжницы Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Практически в каждой дисциплине они завоевывали медали.

"Большое спасибо спортсменам за незабываемые эмоции! Вы подарили болельщикам настоящий праздник", - добавил губернатор области.

Напомним, что закрыла программу турнира гонка на 50 км, где сильнейшим у мужчин стал Сергей Устюгов из Югры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , лыжные гонки , чемпионат России по лыжным гонкам

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 26.03.2023В Тюменской области откроют парусную секцию для детей
17:26 26.03.2023Чемпионат Тюмени по автомобильному спорту стартует в мае
15:12 26.03.2023Тюменская сборная завоевала девять медалей на чемпионате России по лыжным гонкам
14:00 26.03.2023Югорчанин Сергей Устюгов победил в лыжной гонке на чемпионате России