Тюменская сборная завоевала девять медалей на чемпионате России по лыжным гонкам

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Девять медалей среди которых четыре золотых, завоевала сборная команды Тюменской области на чемпионате России по лыжным гонкам, который завершился в "Жемчужине Сибири" 26 марта. Об этом глава региона Александр Моор написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что настоящими героинями турнира стали тюменские лыжницы Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Практически в каждой дисциплине они завоевывали медали.

"Большое спасибо спортсменам за незабываемые эмоции! Вы подарили болельщикам настоящий праздник", - добавил губернатор области.

Напомним, что закрыла программу турнира гонка на 50 км, где сильнейшим у мужчин стал Сергей Устюгов из Югры.