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Турнир "Кожаный мяч" принимает заявки на участие от юных футболистов Тюмени

Спорт, 17:49 28 марта 2023

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Юных спортсменов приглашают принять участие в ежегодном турнире "Кожаный мяч", который пройдет в Тюмени со 2 по 26 мая. Подать заявку можно до 24 апреля, сообщает пресс-служба городского департамента по спорту и молодежной политике.

В соревнования могут участвовать команды трех возрастных групп: 10-11, 12-13 и 14-15 лет. Это могут быть детские команды, команды спортивных клубов по месту жительства, спортивных клубов общеобразовательных организаций, детско-юношеских спортивных школ и учреждений дополнительного образования спортивной направленности.

Для допуска к соревнованиям командам необходимо зарегистрироваться на сайте Всероссийского клуба юных футболистов "Кожаный мяч". Заявки на участие принимают на заседании мандатной комиссии, которая пройдет 24 апреля в 16 часов в спорткомплексе "Строймаш" по адресу: ул. Индустриальная, 49а.

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# Кожаный мяч

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