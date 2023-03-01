  • 30 марта 202330.03.2023четверг
  • USD76,9781
    EUR83,4859
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

С помощью мобильной программы мошенники обокрали ялуторовчанина

Происшествия, 14:37 30 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мошенники с помощью мобильной программы взломали телефон жителя Ялуторовска и украли с его счета деньги. Злоумышленникам грозит лишение свободы до шести лет, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил следователь и сообщил, что с его счетов пытаются похитить деньги. Информацию подтвердил и представитель банка, который подключился к телефонной беседе с ялуторовчанином. Мужчину убедили установить на телефон программу, которая должна проверить безопасность его счетов. Таким образом мошенники получили удаленный доступ к экрану мобильного телефона. Пострадавший ввел все необходимые секретные коды для доступа в приложение банка. В итоге с одного из счетов жителя Ялуторовска, на котором находились накопленные сбережения, мошенники похитили всю сумму.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до шести лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:37 30.03.2023С помощью мобильной программы мошенники обокрали ялуторовчанина
13:31 30.03.2023В Ялуторовске очевидцы помогли спасти водителя и двух детей из машины, въехавшей в дом
11:19 30.03.2023Житель Тюмени погиб при пожаре в пятиэтажном доме на Монтажников
10:35 30.03.2023В Тюмени Volkswagen сбил 28-летнюю девушку