Тюменский областной фонд развития промышленности увеличен на 185 миллионов рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 185 млн рублей составила докапитализация фонда развития промышленности Тюменской области. Также увеличен и фонд целевых займов регионального инвестагентства – сумма составила более 700 млн рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Об этих и других мерах поддержки реального сектора экономики рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании совета при полпреде президента России в УФО.

"В Тюменской области принимаются необходимые меры для решения как срочных вопросов с учетом возникшей экономической ситуации, так и стратегических задач. Обеспечение экономической и социальной стабильности остается приоритетом для регионального правительства", - подчеркнул глава региона.

Вместе с тем, он отметил, что размер возмещения затрат по договорам лизинга оборудования увеличен до 100 % от первого взноса без НДС и до 25 млн рублей по каждому договору.

По оценке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, реальный сектор экономики регионов УФО стабильно функционирует. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 10 %.