Предприниматель из Ярково получила льготный займ на приобретение кислородной барокамеры

| Фото: vk.com/oblzdrav72 | Фото: vk.com/oblzdrav72

Предприниматель из с. Ярково Елена Волкова получила займ по программе "Развитие" на приобретение кислородной капсулы-барокамеры и мебели под 7,5 % годовых на три года с отсрочкой на полгода, сообщает региональный фонд микрофинансирования.

По информации фонда, она решила заняться физкультурно-оздоровительной деятельностью, открыла ОКВЭД 96.04. Предпринимательской деятельность Елена Волкова занимается с 2011 года. Выполняет заказы по пошиву изделий для детских садов, школьной формы, костюмы для выступлений и занимается оформлением залов для проведения мероприятий.

Подробней о программах господдержки, льготного финансирования можно узнать по ссылке. Здесь же оставить заявку. Телефон +7 (932) 325-50-45.