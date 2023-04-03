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Предприниматель из Ярково получила льготный займ на приобретение кислородной барокамеры

Экономика, 13:34 03 апреля 2023

vk.com/oblzdrav72 | Фото: vk.com/oblzdrav72

Предприниматель из с. Ярково Елена Волкова получила займ по программе "Развитие" на приобретение кислородной капсулы-барокамеры и мебели под 7,5 % годовых на три года с отсрочкой на полгода, сообщает региональный фонд микрофинансирования.

По информации фонда, она решила заняться физкультурно-оздоровительной деятельностью, открыла ОКВЭД 96.04. Предпринимательской деятельность Елена Волкова занимается с 2011 года. Выполняет заказы по пошиву изделий для детских садов, школьной формы, костюмы для выступлений и занимается оформлением залов для проведения мероприятий.

Подробней о программах господдержки, льготного финансирования можно узнать по ссылке. Здесь же оставить заявку. Телефон +7 (932) 325-50-45.

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# предпринимательство , фонд микрофинансирования

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