  • 4 апреля 20234.04.2023вторник
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области к посевной проверили качество 172 тысяч тонн семян

Экономика, 14:49 04 апреля 2023

Россельхозцентр по Тюменской области | Фото: Россельхозцентр по Тюменской области

Качество 172 тыс. т семян к посевной кампании проверили специалисты в Тюменской области. Из этого количества – 84% или 161,6 тыс. т признаны кондиционными. Из них – 49 т кукурузы, 292,5 т – масличного льна, сообщает пресс-служба регионального Россельхозцентра.

В ведомстве уточнили, что данный показатель на 27% выше прошлогоднего. Перед началом посевной аграрии дополнительно отсортируют некондиционные семена и доведут их до требований стандартов, либо докупят их в семеноводческих хозяйствах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# посевная кампания , семена

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:23 04.04.2023В Тюмени на шести дорогах установят желтые информационные щиты
15:01 04.04.2023Индустриальный парк "Боровский" в Тюменской области стал рекордсменом по окупаемости инвестиций
14:49 04.04.2023В Тюменской области к посевной проверили качество 172 тысяч тонн семян
14:27 04.04.2023Тюменские газовики построят сети в поселке Югры летом 2023 года