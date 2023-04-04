В Тюменской области к посевной проверили качество 172 тысяч тонн семян

| Фото: Россельхозцентр по Тюменской области | Фото: Россельхозцентр по Тюменской области

Качество 172 тыс. т семян к посевной кампании проверили специалисты в Тюменской области. Из этого количества – 84% или 161,6 тыс. т признаны кондиционными. Из них – 49 т кукурузы, 292,5 т – масличного льна, сообщает пресс-служба регионального Россельхозцентра.

В ведомстве уточнили, что данный показатель на 27% выше прошлогоднего. Перед началом посевной аграрии дополнительно отсортируют некондиционные семена и доведут их до требований стандартов, либо докупят их в семеноводческих хозяйствах.