Александр Моор поздравил Викторию Сливко со званием лучшей биатлонистки сезона

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Спортсменка Тюменской области Виктория Сливко признана лучшей биатлонисткой сезона 2022-2023 годов. Итоги подведены 6 апреля.

На протяжении всего сезона она показывала стабильные результаты и в итоге сегодня очень уверенно выиграла заключительную гонку – марафон на 30 км. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих соцсетях.

"Это тяжелейшая дисциплина, восемь огневых рубежей. Спортсменки бежали почти 1 час 40 минут. Виктория допустила всего четыре промаха и пришла к финишу первой. Поздравляю с золотой медалью марафона и победой в сезоне!" - сказал глава региона.

Напомним, в зачете у тюменки Виктории Сливко - победа в марафоне чемпионата России в Увате, в сингл-миксте на PARI чемпионате России в Ханты-Мансийске, второе место в Кубке Содружества и другие достижения.

"В общем рейтинге Союза биатлонистов России наш Александр Поварницын стал четвертым. Достойный результат. Благодарю всю команду – спортсменов и тренеров за яркое выступление в этом сезоне", - подытожил Александр Моор.