  • 7 апреля 20237.04.2023пятница
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Из Тюменской области отправили в Казахстан 930 тонн гороха

Экономика, 16:58 07 апреля 2023

www.arriah.ru | Фото: www.arriah.ru

930 тонн гороха отправило на экспорт агропредприятие Тюменской области в Казахстан. Такой объем составляют две партии этого вида крупы, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

В результате проведенных энтомологических и гербологических исследований, карантинных организмов в образцах не выявлено, уточнили ведомстве. Экспортер получил фитосанитарный сертификат, подтверждающий, что партии гороха соответствуют требованиям страны-импортера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , Россельхознадзор , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:05 07.04.2023В тюменском аэропорту Рощино пассажиропоток за март вырос на 33 %
18:08 07.04.2023Коллекцию одежды для школьников и учителей впервые представили тюменские компании
16:58 07.04.2023Из Тюменской области отправили в Казахстан 930 тонн гороха
14:57 07.04.2023Крупнейшее предприятие Западной Сибири отмечает 60-летний юбилей