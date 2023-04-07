Из Тюменской области отправили в Казахстан 930 тонн гороха

| Фото: www.arriah.ru | Фото: www.arriah.ru

930 тонн гороха отправило на экспорт агропредприятие Тюменской области в Казахстан. Такой объем составляют две партии этого вида крупы, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

В результате проведенных энтомологических и гербологических исследований, карантинных организмов в образцах не выявлено, уточнили ведомстве. Экспортер получил фитосанитарный сертификат, подтверждающий, что партии гороха соответствуют требованиям страны-импортера.