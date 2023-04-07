Коллекцию одежды для школьников и учителей впервые представили тюменские компании

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Впервые шесть тюменских компаний, занятых пошивом школьной формы, представили свои коллекции в гимназии № 16 Тюмени. Модный показ организован для поддержки местных производителей, способных заменить иностранные бренды. Торгово-промышленная палата Тюменской области заинтересована в том, чтобы обеспечить предпринимателям доступ к сырью.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала председатель ТПП Тюменской области Ольга Езикеева во время выставки "Школа. Мода. Будущее".

"Мы активно ведем внешнеэкономическую деятельность. Сегодня рассматриваем Иран, Таджикистан, Узбекистан как поставщиков тканей, фурнитуры. Организовать закуп сырья напрямую у иностранного поставщика либо подобрать ему оптовую композицию, организовать логистику, оформить документы, декларации – это наша работа, которую мы сегодня осуществляем совместно с центром поддержки экспорта", - уточнила она.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области около 40 компаний представляют легкую промышленность. Предприниматели заняты в таких отраслях как текстильная, швейная, кожевенная, меховая, обувная. Одна из задач, которую ставит перед собой ТПП Тюменской области, в частности, комитет по легкой промышленности – это создание бизнес-сообщества.

"Невозможно ориентироваться только на одно предприятие во внешнеэкономической повестке. Надо понимать, сколько мы потребляем тканей, о каком закупе идет речь. Мы хотим упростить логистику, ценообразование, конечная цена готовой продукции зависит от многих факторов", - уверена Езикеева.

Участница выставки "Школа. Мода. Будущее", предприниматель, дизайнер Елена Шевчук – первопроходец в мире школьной моды Тюмени. 15 лет назад ее компания впервые предложила школам уникальные формы для детей. В каждой школе должен быть стиль, считает она.

"У нас работает 20 человек и плюс швейная фабрика в Подмосковье по нашим эскизам отшивает формы. Мы сейчас обеспечиваем одеждой более 5 тысяч детей из 20 школ города. Мы сами разработали ткань, нам ее поставляют из Турции. Эта ткань – наша визитная карточка. Она не пеленгуется, не образует катышек, скручиваний, разрывов, не мнется", - сказала Елена Шевчук.

Проведение выставки – возможность школьникам, учителям, родителям познакомиться с современными тенденциями моды в деловом костюме.

На сцене в актовом зале гимназии школьники разного возраста представили коллекции участников выставки. Решение об организации первого модного показа школьной формы было принято по инициативе бизнеса в 2022 году.

Продвижение продукции легкой промышленности тюменских производителей ведется под маркой "Покупай тюменское".

Полина Сюткина - участница ТВ проекта "Голос.Дети"

Анжела Лебедева