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Тарифы на 63 авиарейса между Тобольском и Заболотьем утвердило региональное правительство

Губернатор, 18:24 08 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предельные тарифы на регулярные авиарейсы в труднодоступные территории утвердило правительство Тюменской области. Постановление от 3 апреля подписал глава региона Александр Моор. Оно коснулось 63 рейсов между Тобольском и Заболотьем.

По информации регионального инфоцентра, авиасообщение между Тобольском и Заболотьем открыто с 8 апреля. В течение сезона планируется 179 рейсов в отдалённые села Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов. Стоимость билетов варьируется от 67 до 832 рублей. График составлен с учетом пожеланий жителей. Полеты выполняются на вертолетах МИ-8.

Ознакомиться с постановлением можно по ссылке.

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# авиаперевозки , Заболотье

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