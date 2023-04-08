Тарифы на 63 авиарейса между Тобольском и Заболотьем утвердило региональное правительство

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предельные тарифы на регулярные авиарейсы в труднодоступные территории утвердило правительство Тюменской области. Постановление от 3 апреля подписал глава региона Александр Моор. Оно коснулось 63 рейсов между Тобольском и Заболотьем.

По информации регионального инфоцентра, авиасообщение между Тобольском и Заболотьем открыто с 8 апреля. В течение сезона планируется 179 рейсов в отдалённые села Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов. Стоимость билетов варьируется от 67 до 832 рублей. График составлен с учетом пожеланий жителей. Полеты выполняются на вертолетах МИ-8.

Ознакомиться с постановлением можно по ссылке.