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В Аромашевском районе возводят дом на 26 квартир

Экономика, 18:26 13 апреля 2023

t.me/vlasovig

Дом на 26 квартир строит в с. Аромашево по ул. Октябрьской индивидуальный предприниматель. Первый этаж уже возведен.

Об этом глава муниципального образования Игорь Власов написал в своих соцсетях по итогам осмотра основных строительных объектов села.

"Подрядчик приступил к ремонту автодороги по улице Ленина. В настоящее время проводят фрезерование верхнего слоя. На сегодня выполнено 1,9 километра. Всего предстоит отремонтировать 6,8 километра от начала Ленина до светофора РПК", - рассказал Власов.

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По оценке главы Аромашевского района, ремонтно-строительные работы идут хорошими темпами.

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# ремонт дорог , строительство жилья

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