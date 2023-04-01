В Аромашевском районе возводят дом на 26 квартир
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Дом на 26 квартир строит в с. Аромашево по ул. Октябрьской индивидуальный предприниматель. Первый этаж уже возведен.
Об этом глава муниципального образования Игорь Власов написал в своих соцсетях по итогам осмотра основных строительных объектов села.
"Подрядчик приступил к ремонту автодороги по улице Ленина. В настоящее время проводят фрезерование верхнего слоя. На сегодня выполнено 1,9 километра. Всего предстоит отремонтировать 6,8 километра от начала Ленина до светофора РПК", - рассказал Власов.
По оценке главы Аромашевского района, ремонтно-строительные работы идут хорошими темпами.