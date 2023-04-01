Более 20 предпринимателей Тюменской области работают на Кантонской ярмарке в Китае

| Фото: vk.com/tpp_to_tmn | Фото: vk.com/tpp_to_tmn

Делегация Тюменской области, в состав которой вошли более 20 предпринимателей, участвует в Кантонской ярмарке китайского города Гуанчжоу. Тюменцы планируют найти не только комплектующие детали для производств, но и открыть для себя новые направления деятельности, сообщает Торгово-промышленная палата региона.

"Масштаб Кантонской ярмарки впечатляет. Выставочные павильоны занимают площадь более 1,5 миллиона квадратных метров. Не преувеличиваю - за один день выставку обойти невозможно. Тюменским предпринимателям сегодня предстоит очень непростая задача – выбрать нужные площадки и постараться провести как можно больше переговоров. Уже заданы первые вопросы по возможным логистическим решениям, открытиям представительств в Тюменской области", - рассказала вице-президент ТПП Тюменской области Юлия Шакурская.

На выставке представлено более 35 тыс. экспонентов из 200 стран мира. Она работает с 15 по 19 апреля.

В поездке от Тюменской области участвуют компании: ТюменьПрибор, Сибжилстрой, ЮниХи, Акви-Технолоджи, Тюменская нерудная компания и другие.