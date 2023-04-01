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Мороженое из козьего молока производит тобольский фермер

Экономика, 11:41 18 апреля 2023

администрации Тобольского района | Фото: администрации Тобольского района

Мороженое из козьего молока производит фермер Павел Козлов в дер. Ломаева Тобольского района. Разведением коз зааненской породы он занялся около трех лет назад. Сейчас в стаде насчитывается 100 коз и романовских овец, сообщает администрация Тобольского района.

"Варим разные сыры из козьего молока, сгущёнку. Почему начали делать мороженое? Хочется вкусно, качественно, без химии. Нашей семье очень нравится", - рассказал фермер.

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Павел занят разноплановым животноводством: завёл лошадей, их 18, и закупил 11 коров.

Многодетный отец реализует в Тобольском районе инвестиционный проект - строит козью ферму на 100 голов. В ней разместятся хлев для содержания животных, доильный зал и сыроварня. Он создаст пять рабочих мест. В планах - организовать гастротуры, мастер-классы по доению коз.

Павел Козлов намерен запустить новую ферму в текущем году.

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# мороженое , Тобольский район , фермеры

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