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Тюменцам предлагают присоединиться к онлайн-проекту "Мой бизнес. Первое дело"

Экономика, 10:01 21 апреля 2023

ИА "Тюменская линия"

Новый образовательный онлайн-проект "Мой бизнес. Первое дело" стартует 10 мая. Он организован для помощи новичкам, которые хотят запустить бизнес и успешно его развивать.

По информации центра "Мой бизнес", проект продлится 10 недель. За время обучения участники совместно с наставниками пройдут путь от формирования идеи проекта до защиты бизнес-плана. Опытные эксперты VK и "Деловой среды" расскажут о том, как найти идею, собрать команду и использовать диджитал-инструменты с максимальной отдачей для бизнеса.

В программу будут интегрированы консультации от сотрудников центров "Мой бизнес" о мерах государственной поддержки и возможности получить грант для молодых предпринимателей в размере до 500 тысяч рублей. Вместе с наставниками участники смогут выбрать форму предпринимательской деятельности и зарегистрировать бизнес, а также подготовят проект, с которым можно претендовать на господдержку.

Участие в программе бесплатное и доступно для всех желающих. Подать заявку можно на сайте.

Узнать больше подробностей и задать интересующие вопросы по проекту можно в прямом эфире 26 апреля в 12 часов по московскому времени. Трансляция пройдет в группе "Мой бизнес".

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# Мой бизнес , предпринимательство

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