777 автокредитов оформили жители Тюменской области в марте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

777 автокредитов оформили жители Тюменской области в марте 2023 года. Это на 22,4 % больше, чем месяцем ранее. Такая тенденция наблюдается в 30 регионах страны. После декабрьского затишья рынок вышел на уровень начала 2022 года, приводят данные эксперты Национального бюро кредитных историй.

"Рост выдачи автокредитов в прошлом месяце обусловлен возобновлением государственной программы льготного автокредитования, увеличением продаж в кредит машин с пробегом. Автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам с высоким значением персонального кредитного рейтинга. В сегменте крупных автокредитов на сумму более 3 миллионов рублей – это 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента", - пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Также рост оформления автокредитов отмечается в Волгоградской области – плюс 32,2% к февралю, Саратовской – 31% и в Москве – 28,4%. Всего в марте 2023 года россияне для покупки машин использовали 62,2 тыс. займов, а год назад – 15,7 тыс.

Оксана Корнеенкова