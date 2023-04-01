8 автомобилей злостных неплательщиков задержали в Тюменской области за сутки

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

51 транспортное средство должников выявили совместно сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области, представители регионального управления автомобильных дорог и судебные приставы во время профилактического мероприятия за один день, 19 апреля, в Тюмени, Заводоуковске, Ялуторовске, Ишиме и Тобольске.

8 автомобилей злостных неплательщиков задержали и поместили на специализированную стоянку. Выявлено 3 факта нарушения правил перевозки детей, 6 автомобилей с незаконной тонировкой стекол, 1 факт управления транспортом лицом, не имеющим такого права.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Так на 4-м км автодороги Ялуторовск - Ярково остановили автомобиль Honda Domani. Выяснилось, что у 42-летнего водителя отсутствовали водительское удостоверение и страховой полис. Установлено, что действие прав приостановлено по медицинским показаниям. На водителя оформлен административный материал по ст. 12.7 ч. 1 и по ст. 12.37 ч. 2, автомобиль поместили на спецстоянку.

Цель мероприятия - выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, водителей, лишенных права управления транспортом, автомобилей с прекращенной регистрацией, а так же злостных неплательщиков штрафов, сообщает ГИБДД Тюменской области.