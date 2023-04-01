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Жители 13 сел и деревень Тюменского района получат централизованное водоснабжение

Экономика, 17:40 24 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реализация концессионного соглашения, заключенного между правительством региона, администрацией Тюменского района и ООО "Тюмень Водоканал" к 2028 году окажет положительное влияние на качество водоснабжения для более, чем 35 тыс. жителей района.

В 2022 году, сообщает пресс-служба областной думы, концессионером завершены работы по строительству магистрального водовода протяженностью более 22 км от водопроводных сетей города Тюмени до систем централизованного водоснабжения сел Червишево и Онохино. Объект введен в эксплуатацию в феврале 2023 года.

Условиями концессионного соглашения предусматривается подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения города Тюмени 13 населенных пунктов Тюменского района (д. Решетникова, п. Новотарманский, д. Молчанова, п. Туринский, р.п. Винзили, р.п. Богандинский, д. Кыштырла, с. Княжева, д. Головина, с. Успенка, д. Малиновка, д. Зырянка, д. Железный Перебор), модернизация водопроводных очистных сооружений д. Нариманова и д. Салаирка.

Объем инвестиций в сфере водоснабжения по соглашению превышает 2,68 млрд рублей.

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# водоснабжение , облдума

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