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Для самозанятых продлят налоговые льготы 

Экономика, 18:15 25 апреля 2023

ИА "Тюменская линия"

Правительство РФ проводит заключение законопроекта, согласно которому действие налога на профессиональную деятельность продлят на 10 лет. Также будет увеличен предельный размер дохода самозанятого – с 2,4 млн до 4,8 млн рублей, сообщает центр "Мой бизнес".

В России зарегистрировано более 7 млн самозанятых.

"Популярность налогового режима вызвана максимальной простотой его применения. Кроме того, с 2020 года самозанятые граждане могут получить такую же государственную поддержку, как и предприниматели: финансовую, имущественную, образовательную, консультационную и другие", - напомнили специалисты центра.

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# Мой бизнес , самозанятость

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