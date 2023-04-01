Для самозанятых продлят налоговые льготы

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Правительство РФ проводит заключение законопроекта, согласно которому действие налога на профессиональную деятельность продлят на 10 лет. Также будет увеличен предельный размер дохода самозанятого – с 2,4 млн до 4,8 млн рублей, сообщает центр "Мой бизнес".

В России зарегистрировано более 7 млн самозанятых.

"Популярность налогового режима вызвана максимальной простотой его применения. Кроме того, с 2020 года самозанятые граждане могут получить такую же государственную поддержку, как и предприниматели: финансовую, имущественную, образовательную, консультационную и другие", - напомнили специалисты центра.