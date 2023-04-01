Четыре тюменские компании подпишут контракты во время форума "Иннопром" в Ташкенте

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять компаний Тюменской области участвуют в работе международного форума "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте с 24 по 26 апреля. Четыре из них подпишут контракты по итогам мероприятия, сообщает региональный центр поддержки экспорта.

В состав делегации Тюменской области вошли ООО "Слада", Тюменский машиностроительный завод, компания сферы инновационных технологий нефтегазовой отрасли "Платинус", "МИДО" - обучение специалистов нефтегазовой отрасли по международным стандартам и производитель железной мебели "Айронес".

"Подготовка к поездке началась несколько месяцев назад, что позволило провести максимально глубокую проработку списка потенциальных партнеров. В рамках бизнес-миссии для наших компаний запланированы встречи, в том числе и на полях выставки "Иннопром. Центральная Азия". Четыре компании планируют подписать контракты непосредственно в Узбекистане", - рассказал руководитель центра поддержки экспорта Тюменской области Алексей Ергалиев.