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Тюменская область готова развивать промышленную и торговую кооперацию с Индией

Экономика, 16:26 26 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Делегация индийских экспортеров посетила Россию для проведения встреч и укрепления деловых связей двух стран. Тюменская область представила свой инвестиционный потенциал, сообщает региональное инвестагентство.

Генеральный директор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов сообщил, что экспорт между Тюменской областью и Индией составил 5,1 млн долларов, импорт — 6 млн долларов.

"В области уже представлен индийский бизнес - завод "Фармасинтез-Тюмень". Предприятие является одним из крупнейших в Европе и единственным в России, специализирующимся на выпуске широкой линейки гормональных лекарственных препаратов в различных формах. Завод активно наращивает выпуск препаратов, получая выручку более 2 миллиардов, начиная с 2015 года. На предприятии трудятся более 600 сотрудников", - рассказал он.

vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Николай Пуртов пригласил индийских коллег к сотрудничеству, развитию промышленной и торговой коопераций, логистики, к реализации совместных проектов.

Президент Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Арумугам Сактивел отметил, что у индийских бизнесменов запланировано большое количество в России: "Визит является шагом вперед в удовлетворении деловых запросов, полученных из разных отраслей пищевой промышленности, включая поставки чая, кофе, фруктов, морских продуктов и многого другого".

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# инвестиционное агентство , Николай Пуртов , экспорт

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