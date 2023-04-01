Тюменская область готова развивать промышленную и торговую кооперацию с Индией

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Делегация индийских экспортеров посетила Россию для проведения встреч и укрепления деловых связей двух стран. Тюменская область представила свой инвестиционный потенциал, сообщает региональное инвестагентство.

Генеральный директор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов сообщил, что экспорт между Тюменской областью и Индией составил 5,1 млн долларов, импорт — 6 млн долларов.

"В области уже представлен индийский бизнес - завод "Фармасинтез-Тюмень". Предприятие является одним из крупнейших в Европе и единственным в России, специализирующимся на выпуске широкой линейки гормональных лекарственных препаратов в различных формах. Завод активно наращивает выпуск препаратов, получая выручку более 2 миллиардов, начиная с 2015 года. На предприятии трудятся более 600 сотрудников", - рассказал он.

| Фото: vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Николай Пуртов пригласил индийских коллег к сотрудничеству, развитию промышленной и торговой коопераций, логистики, к реализации совместных проектов.

Президент Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Арумугам Сактивел отметил, что у индийских бизнесменов запланировано большое количество в России: "Визит является шагом вперед в удовлетворении деловых запросов, полученных из разных отраслей пищевой промышленности, включая поставки чая, кофе, фруктов, морских продуктов и многого другого".