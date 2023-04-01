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Более 234 млн рублей по валютным нарушениям экспортных сделок выявили таможенники в УФО

Экономика, 16:52 27 апреля 2023

отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления | Фото: отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления

Более 234 млн рублей составила сумма валютных нарушений по экспортным сделкам, которые выявили таможенники в УФО с начала 2023 г. Нарушения законодательства обнаружены в ходе 60 проверок, проведенных в уральских таможнях.

Так, Тюменские таможенники установили, что местное предприятие уклонялось от обязанности по получению экспортной выручки за поставленный нерезиденту товар. Речь шла о сумме более 700 тыс. рублей. При этом заключались недействительные дополнительные соглашения к внешнеторговому контракту о продлении сроков расчета. Доказательства, которые предоставили суду инспекторы, подтверждали, что у продавца нет намерений получить деньги за экспортированный товар. В итоге соглашения признаны.

Вместе с тем под особым контролем Уральского таможенного управления вопросы соблюдения валютного законодательства при экспорте стратегически важных товаров. На нарушения в этой сфере приходится 50 % из 456 административных дел. В основном это касается вопросов несоблюдения экспортерами зерна сроков получения в уполномоченных банках иностранной или российской валюты за переданные нерезидентам товары, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

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# валюта , Тюменская таможня , экспорт

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