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29 % посевных площадей обработали в Аромашевском районе

Экономика, 13:30 28 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29 % посевных площадей обработали аграрии Аромашевского района. Всего в 2023 году им предстоит вспахать более 23 тыс. га.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Аромашевского района Игорь Власов.

Из-за холодной весны почва до конца не оттаяла, поэтому аграрии вышли на поля 20 апреля. Из 16 хозяйств района на поля вышли восемь.

Первым к работе приступил агрохолдинг "Аромашевский. Из 8 тыс. га обработали 50 % земли. На предприятии тракторный парк в этом году увеличили на четыре единицы, что позволило запустить 15 бороновальных комплексов.

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# боронование , посевная кампания

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