29 % посевных площадей обработали в Аромашевском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29 % посевных площадей обработали аграрии Аромашевского района. Всего в 2023 году им предстоит вспахать более 23 тыс. га.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Аромашевского района Игорь Власов.

Из-за холодной весны почва до конца не оттаяла, поэтому аграрии вышли на поля 20 апреля. Из 16 хозяйств района на поля вышли восемь.

Первым к работе приступил агрохолдинг "Аромашевский. Из 8 тыс. га обработали 50 % земли. На предприятии тракторный парк в этом году увеличили на четыре единицы, что позволило запустить 15 бороновальных комплексов.