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В Тюменской области с начала 2023 года трудоустроились более 4, 8 тысяч человек

Экономика, 14:03 28 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 4,8 тысяч человек нашли работу в Тюменской области с 1 января по 27 апреля 2023 года. В центры занятости населения региона за этот период обратились 9,3 тыс. жителей, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

В настоящее время работодатели Тюменской области предлагают 18,4 тыс. вакансий.

Численность зарегистрированных безработных в регионе составляет 2,9 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - 0,4%.

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# вакансии , занятость

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