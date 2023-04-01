В Тюменской области с начала 2023 года трудоустроились более 4, 8 тысяч человек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 4,8 тысяч человек нашли работу в Тюменской области с 1 января по 27 апреля 2023 года. В центры занятости населения региона за этот период обратились 9,3 тыс. жителей, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

В настоящее время работодатели Тюменской области предлагают 18,4 тыс. вакансий.

Численность зарегистрированных безработных в регионе составляет 2,9 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - 0,4%.