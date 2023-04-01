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Восьмилетний велосипедист попал под колеса иномарки на улице Елизарова в Тюмени

Происшествия, 18:51 28 апреля 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Восьмилетний велосипедист пострадал в ДТП на ул. Елизарова в Тюмени 28 апреля. Ребенок попал под колеса автомобиля Nissan.

Как отметили в ГИБДД Тюменской области, юный велосипедист проезжал через дорогу, не спешившись. Школьника на месте аварии осмотрели врачи скорой помощи. Предварительно, у мальчика ушиб ноги, его отпустили домой. Обстоятельства ДТП выясняются.

ГИБДД рекомендует родителям напоминать детям о том, что при езде на велосипеде и самокате перед пешеходным переходом необходимо спешиваться и переводить велосипед или самокат пешком.

Водителей просят быть внимательнее, подъезжая к пешеходным переходам, заранее тормозить и предпринимать меры безопасности.

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# велосипедист , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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