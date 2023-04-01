Александр Моор: на счету работников скорой помощи – сотни тысяч спасенных жизней

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На счету сотрудников службы скорой медицинской помощи Тюмени – сотни тысяч спасенных жизней. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя сотрудников службы с профессиональным праздником.

"Вы первыми приходите на помощь и как никто другой, знаете высокую цену жизни и здоровья человека. Вы всегда на передовой во имя спасения людей. Ваша работа требует высочайшей квалификации, постоянной готовности помочь, самообладания и сострадания, терпения, ответственности и решительности. Эти качества ярко проявились и с началом специальной военной операции, когда по зову сердца врачи и фельдшеры приняли решение отправиться на боевое дежурство, быть рядом с нашими бойцами", - отметил Александр Моор.

В своем Telegram-канале глава региона подчеркнул, что работники скорой помощи – это настоящие герои своего дела. В 2022 году тюменские бригады скорой совершили более 250 тысяч выездов. Отправлялись на места ДТП, оказывали экстренную помощь. Эффективная медицина просто не существовала бы без "неотложек", добавил губернатор.

"Дорогие сотрудники службы скорой медицинской помощи, от имени жителей Тюменской области благодарю вас за благородный труд, профессионализм и неравнодушие, за сохраненные жизни, счастливые судьбы тех, кого вы спасли, кому подарили возможность полноценно жить и трудиться", - добавил глава региона.

Видео: Telegram-канал Александра Моора.