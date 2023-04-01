  • 29 апреля 202329.04.2023суббота
  • USD80,5093
    EUR88,3712
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

МФК "Тюмень" дважды примет на домашнем паркете "Норильский никель"

Спорт, 15:06 29 апреля 2023

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Два матча с "Норильским никелем" проведет мини-футбольный клуб "Тюмень". Встречи состоятся в Тюмени 30 апреля и 1 мая в спорткомплексе "Центральный". Предыдущие игры закончились ничьей 1:1, сообщает пресс-служба команды.

Вернувшись домой из Норильска тюменцы приступили к подготовке к домашним встречам ¼ финала плей-офф Pari-Суперлиги чемпионата России по мини-футболу.

"Никель" доставил нам проблем, будем стараться нейтрализовать моменты, с которыми мы не справились. Пользуясь случаем, приглашаю болельщиков на грядущие матчи, нам очень нужна их поддержка", - отметил тренер МФК "Тюмень" Максим Горбунов.

Обе игры покажет канал "Матч ТВ". Старт эфиров в 13 часов местного времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мини-футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:06 29.04.2023МФК "Тюмень" дважды примет на домашнем паркете "Норильский никель"
14:27 29.04.2023Тюменский забег "Пять огненных верст" установил рекорд России
11:03 29.04.2023Тюменский "Рубин" подписал новые контракты на следующий сезон
09:01 29.04.2023Футболисты "Тюмени" отправились на выездную игру с командой "Амкар-Пермь"