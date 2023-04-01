МФК "Тюмень" дважды примет на домашнем паркете "Норильский никель"

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Два матча с "Норильским никелем" проведет мини-футбольный клуб "Тюмень". Встречи состоятся в Тюмени 30 апреля и 1 мая в спорткомплексе "Центральный". Предыдущие игры закончились ничьей 1:1, сообщает пресс-служба команды.

Вернувшись домой из Норильска тюменцы приступили к подготовке к домашним встречам ¼ финала плей-офф Pari-Суперлиги чемпионата России по мини-футболу.

"Никель" доставил нам проблем, будем стараться нейтрализовать моменты, с которыми мы не справились. Пользуясь случаем, приглашаю болельщиков на грядущие матчи, нам очень нужна их поддержка", - отметил тренер МФК "Тюмень" Максим Горбунов.

Обе игры покажет канал "Матч ТВ". Старт эфиров в 13 часов местного времени.