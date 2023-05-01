Александр Моор принял участие в первомайском митинге у стелы "Город трудовой доблести" в Тюмени

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Первомайский митинг прошел у стелы "Город трудовой доблести" в сквере Николая Машарова в Тюмени. Участие в мероприятии принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

Обращаясь к горожанам, глава региона напомнил, что два года назад президент России своим указом присвоил Тюмени высокое и почетное звание - "Город трудовой доблести".

"Это дань глубокого уважения к трудовому подвигу, который совершили наши земляки в трудные военные годы. Множество предприятий были эвакуированы к нам из центральной части России. Они были быстро развернуты и начали выпускать продукцию для фронта. Тюмень стала одним большим госпиталем, где лечили наших воинов. Вся страна сплотилась вокруг одной и главной цели - Победы над фашизмом. Как и сейчас весь российский народ сплотился вокруг нашего президента и нашей армии для того, чтобы защитить независимость и суверенитет России", - сказал глава региона.

Вместе с жителями областной столицы Александр Моор возложил цветы к стеле "Город трудовой доблести".

Добавим, участие в торжественном мероприятии также приняли глава Тюмени Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, ветераны войны и труда, курсанты ТВВИКУ, школьники и жители областной столицы.

Евгений Бабенко