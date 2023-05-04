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В Тюменскую область привезли более 20 тонн клубники из Киргизии

Экономика, 17:34 04 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20 т свежей клубники получили предприниматели Тюменской области из Киргизии. Ягоду завезли семью партиями через российско-казахстанскую границу, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

На продукцию оформлены все необходимые документы – фитосанитарные сертификаты и товарно-сопроводительные накладные. При проверке инспекторы ведомства не обнаружили признаков заражения карантинными объектами.

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# импорт , клубника , Россельхознадзор

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