В Тюмени раздадут бесплатные тематические наклейки на автомобили к 9 Мая

| Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области

Далее в сюжете Александр Моор встретился с ветеранами в преддверии Дня Победы

Серию бесплатных тематических наклеек на автомобили разместят в молодежных пространствах Тюмени с 5 по 10 мая. Жители города смогут взять любую из них, чтобы украсить свои машины, сообщает медиацентр молодежной политики региона.

Тюменцы разработали четыре дизайна, которые содержат знаковые символы победы и надписи: "Гордимся нашими героями", "Ваш Подвиг — в наших сердцах", "Павших героев будем достойны" и "С Днём Победы". Всего выпущено 80 экземпляров. Серию объединил хештег #хранимисторию72, который подчеркивает значимость подвигов ветеранов и преемственности поколений.

Кроме того, любой желающий может сделать фотографию, опубликовать ее на личной странице в социальной сети ВКонтакте под #хранимисторию72 и присоединиться к акции.

Наклейки будут находиться в молодежных пространствах Тюмени в МТЦ "Космос" с 10 до 22 часов, в мультицентре "Моя территория" с 9 до 22 часов и в Студенческом центре Тюменской области с 9 до 19 часов.

Также 8 мая будет работать промоутер. У него можно получить изображение с 12 до 13 часов на набережной и с 14 до 15 часов на Цветном бульваре.

"Современные подростки мало знакомы с историческими событиями, потому что уходят из жизни ветераны — свидетели тех лет. Поэтому тематической акцией мы хотим напомнить, как важно знать наших предков и чтить их бесстрашные подвиги. Мы предлагаем горожанам разместить поздравительные наклейки на авто, чтобы выразить благодарность", — рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.