Гранитные стелы с именами воевавших земляков установили в селе Памятном Ялуторовского района

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

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Мемориальный комплекс установили в сквере Воинской славы села Памятное Ялуторовского района. На гранитных плитах указаны имена 3 тыс. 200 жителей района, которые участвовали в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Стена памяти завершила формирование мемориального комплекса в селе. Здесь ранее уже был установлен памятник в виде красной звезды. Осенью 2022 года к нему перенесли стелы с именами земляков - Героев Советского Союза.

Напомним, с предложением установить в сквере Воинской славы стену памяти с именами солдат жители села Памятное обратились к губернатору Тюменской области Александру Моору на личном приеме.