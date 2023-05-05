Росгвардейцы поздравили ветеранов войны персональными парадами

| Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

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Персональными парадами поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Илью Сергеевича Ирышкова и Бориса Павловича Вислова тюменские росгвардейцы 5 мая. Они вручили землякам подарки, цветы, исполнили песни военных лет и прошли торжественным маршем во дворах, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Первым чествовали полковника в отставке Илью Сергеевича Ирышкова. В ряды Красной армии его призвали в августе 1943 года. В составе 1-го и 2-го Белорусских фронтов принимал участие в освобождении Белоруссии. После окончания войны и получения высшего образования с 1949 года проходил службу в войсках НКВД, а затем во внутренних войсках МВД СССР на различных должностях командиров и политработников. В 1976 году уволился в запас в звании подполковника. В 2000 году, как участнику Великой Отечественной войны, приказом верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ ветерану присвоено звание полковник. 97-летний ветеран имеет орден "Отечественная война" II степени, медали "За боевые заслуги", "За отвагу", "За победу над Германией" "За отличие в воинской службе" и другие ведомственные награды. С 2021 года проживает в Тюмени.

Затем военнослужащие Росгвардии парадным строем вошли во двор, где проживает ветеран трудового фронта майор в отставке Борис Павлович Вислов. Он вместе с росгвардейцами исполнил песни военных лет, а также поздравил всех с праздником 9 Мая.

Трудовая деятельность Бориса Павловича началась осенью 1942 года. Работал в колхозе, доставлял на конной повозке горюче-смазочные материалы в полевой стан для единственного оставшегося в хозяйстве трактора, а в остальное время трудился на различных полевых работах. После войны долгое время служил в войсках правопорядка. Имеет 12 государственных и ведомственных наград, а также более 50 поощрений от командиров и начальников.