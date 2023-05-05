На Обходе Тюмени перекроют часть путепровода в направлении Московского тракта 10 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На Обходе Тюмени перекроют часть дороги в направлении Московского тракта в обед 10 мая. Ремонт путепровода между примыканиями ул. Интернациональной и ул. Авторемонтной отремонтируют по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Весь ремонт разделён на шесть этапов и продлится до начала учебного года. Первый этап пройдет с 10 по 26 мая. За это время подрядная организация демонтирует верхние слои асфальтобетона на проезжей части и тротуаре, проведёт локальный ремонт выравнивающего слоя пролётного строения, уложит новую гидроизоляцию, заменит водоотводные трубки и восстановит верхние слои асфальта. Металлические деформационные швы будут заменены на полиуретан-металлические, что обеспечит надёжность конструкции и плавность проезда.

| Фото: t.me/gus72to | Фото: t.me/gus72to

"Объезд зоны ремонта будет осуществляться по двум полосам общей шириной более 8 метров. Это минимизирует неудобства для водителей. Схема с двухполосной организацией движения сохранится на весь период работ", - уточнили в ГУСе.