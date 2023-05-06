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Режим ЧС введен в лесах Тюменского района

Происшествия, 10:34 06 мая 2023

ИА "Тюменская линия"

Режим чрезвычайной‌ ситуации введен в лесах Тюменского муниципального района с 6 мая. Соответствующее постановление подписала глава Светлана Иванова, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Работа по тушению и предотвращению природных пожаров продолжается в Тюменской области. Руководителям организаций, независимо от форм собственности, рекомендовано: привести в готовность к использованию все имеющиеся средства пожаротушения; организовать круглосуточный контроль за пожарной обстановкой на подведомственных объектах и территориях.

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# пожароопасный сезон , пожары , Тюменский район , ЧС

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