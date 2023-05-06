Из-за природного пожара жителей села Муллаши перевозят в Боровскую школу

t.me/MCHSTYUMEN72 t.me/MCHSTYUMEN72

Эвакуация жителей с. Муллаши Тюменского района проходит в связи с угрозой природного пожара. Пункт временного размещения развернут в Боровской школе, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Напомним, до этого началась эвакуация жителей дер. Речкина и с. Успенка.

На тушение пожара в Тюменском районе задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами. На защиту населенного пункта привлечены подразделения МЧС России, противопожарной службы области.

По данным пресс-службы регионального МЧС, всего на месте работают 177 человек и 36 единиц техники.