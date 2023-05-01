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Ремонт путепровода на Обходе Тюмени начался 10 мая

Экономика, 11:09 10 мая 2023

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Ремонт путепровода на Обходе города Тюмени начался 10 мая. Он находится между примыканиями улиц Интернациональной и Авторемонтной, сообщает информационный центр регионального правительства.

Весь ремонт разделён на шесть этапов и продлится до начала учебного года. Первый этап пройдет с 10 по 26 мая. За это время подрядная организация демонтирует верхние слои асфальтобетона на проезжей части и тротуаре, проведёт локальный ремонт выравнивающего слоя пролётного строения, уложит новую гидроизоляцию, заменит водоотводные трубки и восстановит верхние слои асфальта. Металлические деформационные швы будут заменены на полиуретан-металлические, что обеспечит надёжность конструкции и плавность проезда.

Объезд зоны ремонта организован по двум полосам общей шириной более восьми метров.

t.me/gus72to | Фото: t.me/gus72to

Путепровод отремонтируют по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

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# ГУС Тюменской области , обход Тюмени , ремонт дороги

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