За продажу пива подростку жительницу Тобольска отправили на исправительные работы

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

К исправительным работам сроком на 6 месяцев с удержанием 5 % заработной платы в доход государства приговорили жительницу Тобольска за продажу пива подростку.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, в мае 2022 года женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение. А в январе 2023 года она вновь продала 16-летнему подростку две бутылки пива объемом 0,45 л.

Продавца магазина признали виновной по ст. 151.1 УК РФ - розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенная неоднократно.