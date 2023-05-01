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За продажу пива подростку жительницу Тобольска отправили на исправительные работы

Происшествия, 12:37 10 мая 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

К исправительным работам сроком на 6 месяцев с удержанием 5 % заработной платы в доход государства приговорили жительницу Тобольска за продажу пива подростку.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, в мае 2022 года женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение. А в январе 2023 года она вновь продала 16-летнему подростку две бутылки пива объемом 0,45 л.

Продавца магазина признали виновной по ст. 151.1 УК РФ - розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенная неоднократно.

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# запрет на продажу алкоголя , прокуратура Тюменской области

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