Кражу тонны лома черного металла из грузового поезда раскрыли в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кражу тонны лома черного металла из грузового поезда раскрыли в Тюмени. Хищение было совершено в конце мая 2021 года на станции Войновка Тюменского района, но по горячим следам установить злоумышленника не удалось.

Подозреваемого 38-летнего жителя Тюмени задержали в январе 2023 года. Мужчина дал признательные показания. 996 кг похищенного лома он сдал в пункт приемки, а вырученные 21 тыс. 400 рублей потратил на личные нужды.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, после сбора достаточных доказательств оно направлено в суд для принятия законного решения, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.