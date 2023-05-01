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Кражу тонны лома черного металла из грузового поезда раскрыли в Тюмени

Происшествия, 11:42 10 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кражу тонны лома черного металла из грузового поезда раскрыли в Тюмени. Хищение было совершено в конце мая 2021 года на станции Войновка Тюменского района, но по горячим следам установить злоумышленника не удалось.

Подозреваемого 38-летнего жителя Тюмени задержали в январе 2023 года. Мужчина дал признательные показания. 996 кг похищенного лома он сдал в пункт приемки, а вырученные 21 тыс. 400 рублей потратил на личные нужды.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, после сбора достаточных доказательств оно направлено в суд для принятия законного решения, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

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# кража , уголовное дело

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