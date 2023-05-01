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В Голышманово идет межрегиональный турнир по вольной борьбе в честь Виктора Синельникова

Спорт, 16:45 13 мая 2023

скриншот видео ИИЦ “Голышмановский вестник” | Фото: скриншот видео ИИЦ “Голышмановский вестник”

Межрегиональный турнир по вольной борьбе в честь Виктора Синельникова проходит в Голышманово. Таким образом спортсмены из Омска, Тюмени, Тюменского района, Свердловской области, сёл Абатское, Викулово и Омутинское чтят память заслуженного работника физической культуры. об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

скриншот видео ИИЦ “Голышмановский вестник” | Фото: скриншот видео ИИЦ “Голышмановский вестник”

"Виктор Михайлович большой глубины человек. Нам – еще детям в свое время дал многое для жизни, спорта. Благодаря ему мы объездили можно сказать, что половину Советского Союза. На тот момент, а это с 1982 по 1989 года, когда я учился в школе, у него было две группы – старшая и младшая. Человек 80 в них занимались. Все зависит от тренера, если он хороший как человек, то ребенок будет заниматься", - рассказал один из первых воспитанников известного тренера Игорь Ковалёв.

скриншот видео ИИЦ “Голышмановский вестник” | Фото: скриншот видео ИИЦ “Голышмановский вестник”

Виктор Синельников стоял у истоков зарождения вольной борьбы на голышмановской земле. Год назад он мастер ушёл из жизни, но в память о нём проводятся соревнования.

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# вольная борьба , Голышманово

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