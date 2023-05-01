Более 4000 детей из Югры отдохнут летом в лагерях Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4 тыс. детей из Югры отдохнут летом в лагерях Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с активом партии "Единая Россия" в Ханты-Мансийске 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

"Дети из Югры и Ямала по достоинству оценивают возможности наших детских лагерей. Загородные центры уже практически готовы к приему детей, сейчас проходят последние проверки контрольных органов. Персонал набран и обучен. Мы предполагаем, что с территории Югры порядка 4 тысяч 300 – 4 тысяч 500 детей в наших лагерях отдохнут", - отметил Александр Моор.

Традиционно ребята из Югры проводят лето в семи загородных центрах Тюменской области: "Ребячьей республике", "Олимпийской Ребячке", "Алых парусах", "Витязе", "Серебряном бору", "Острове детства" и лагере имени Юрия Алексеевича Гагарина.

| Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" | Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Отвечая на вопрос, чем губернатор Тюменской области занимается в свободное время и есть ли у него хобби, Александр Моор отметил, что отдаёт предпочтение спорту и чтению книг. По его мнению, любой человек, который ответственно относится к своему здоровью, должен регулярно заниматься физкультурой.

"Я стараюсь заниматься три раза в неделю, зимой люблю скандинавскую ходьбу. Сейчас пересел на велосипед. Люблю читать книги, по пути на работу - аудиокниги слушаю. Но все-таки предпочитаю читать с бумаги и делать пометки карандашом. Для меня воскресенье, если нет никакой острой служебной необходимости, - железно это семейный день. Навестить родителей, сходить с семьей в кафе, иногда просто посмотреть телевизор", -добавил глава региона.

Также на встрече были озвучены вопросы развития транспортной инфраструктуры, в частности реконструкция трассы Тюмень - Ханты-Мансийск.