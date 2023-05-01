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В Тюменской области более чем на треть увеличилось производство лекарств и материалов

Экономика, 12:58 15 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более чем на треть – 33,4 % - увеличилось производство лекарств и материалов медицинского назначения в Тюменской области в первом квартале 2023 г. Такие данные приводит региональный департамент экономики.

В сообщении отмечается, что для сравнения использовались данные первых трех месяцев 2022 г. А также, что лекарства в субъекте производят два предприятия.

ООО "Фармасинтез-Тюмень" увеличило объемы производства продукции, стало выпускать гормональные препараты, освоило производство новой линейки кардио-препаратов.

На ОАО "Тюменский химико-фармацевтический завод" рост объемов производства произошел благодаря освоению выпуска более востребованных и импортозамещающих лекарств.

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# индекс промпроизводства , лекарства

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