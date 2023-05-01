Сильнейшие атлеты со всей России приедут на соревнования в Тюмень

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Сильнейшие атлеты со всей России станут участниками третьего турнира West Siberian Championship, который стартует в Тюмени 19 мая. Соревнования пройдут в два этапа: онлайн отбор состоится с 19 по 28 мая, финал – 29 и 30 июля, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Регистрация на турнир открыта и доступна по ссылке.

Соревнования организуют в дивизионах: Elite, Rx, Masters 40+, Intermediate, Beginners and Scaled, Adaptive (для лиц СПОДА) и Teams M + F. В каждом из дивизионов призовая тройка получит денежные призы. Кроме того, призы за победу предусмотрены в каждом комплексе.

В состав команд могут войти один мужчина, одна женщина. В онлайн-отборе организаторы ожидают порядка 500 участников.

Общий призовой фонд турнира составляет более 2,5 млн рублей. По итогам онлайн-отбора сильнейшие атлеты пройдут в финал.