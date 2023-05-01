Жители Тобольского района получат выплаты за уничтоженные природными пожарами дачи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Единовременные выплаты получат владельцы дачных домов, которые были уничтожены природными пожарами в Тобольском районе. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр правительства региона.

Выплаты производятся в связи с утратой садовых или жилых домов, расположенных на садовых земельных участках в СНТ "Росинка", "Березка- 1", "Здоровье", "Энергостроитель" и "Строитель", не являвшихся для владельца единственным жильем.

350 тыс. рублей выплатят за садовый или жилой дом, расположенный на садовом земельном участке, 200 тыс. рублей за баню и 50 тыс. рублей за хозяйственные постройки, расположенные на участке.

Если жилье единственное, то выплату рассчитают, исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади садового или жилого дома, определенной администрацией Тобольского района.