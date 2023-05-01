Жители Тюменской области активно берут ипотеку на строящееся жилье

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2,3 млрд рублей для покупки строящегося жилья взяли в ипотеку жители Тюменской области с начала 2023 года. По данным Банка ДОМ.РФ, это в 1,6 раза больше по сравнению с 2022 годом.

Активность жителей разных городов по оформлению ипотеки на строящееся жилье проанализировали специалисты Банка ДОМ.РФ.

В лидерах по сделкам – Москва (20,4 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом в 1,6 раза), Санкт-Петербург (4,7 млрд рублей, в 1,3 раза), Мособласть (3,6 млрд рублей, в полтора раза), Краснодарский край (3,5 млрд рублей, 1,5 раза) и Тюменская область (2,3 млрд рублей, в 1,6 раза).

В топ-10 также вошли Новосибирская (2,2 млрд рублей) и Свердловская области (1,7 млрд рублей), Приморский край (1,7 млрд рублей), Нижегородская область (1,3 млрд рублей), Татарстан (1,3 млрд рублей). Наибольший рост показали Новосибирская область (в 1,5 раза), Приморский край (на 16 %) и Татарстан (на 12 %).

С начала 2023 года более 9 тыс. семей воспользовались программами Банка ДОМ.РФ для покупки жилья на первичном рынке. Общая сумма выдачи составила 52,8 млрд рублей, а объемы кредитования выросли на 35 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Новостройки, по словам заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, остаются в фокусе внимания покупателей, несмотря на активизацию сделок на вторичном рынке.

"Это обусловлено рядом факторов: возможностью выбрать планировку, наличием инфраструктуры, благоустройства и повышенного класса энергоэффективности, - пояснил он. - Важное значение, безусловно, имеет и наличие льготных программ на первичном рынке".

Основной объем выдачи пришелся на "Семейную" и "Льготную" госпрограммы – 37,5 % и 36 % соответственно. По IТ-ипотеке взято 18,6 % займов. Ещё 5 % заняла стандартная рыночная программа на новостройки.

Чаще всего клиенты Банка ДОМ.РФ в 2023 году покупали квартиры – 80 % (в прошлом году – более 85 %). Еще 16,2 % пришлось на ИЖС (в прошлом году – 9,3 %). Далее следуют машино-места и апартаменты – 1,7 % и 1,2 % соответственно.

"Семейная ипотека" доступна в Банке ДОМ.РФ по ставке от 4,8 %, "Льготная" – от 6,8 %, программа для IТ-специалистов – от 3,9 %. Взять кредит по стандартной рыночной программе можно от 10,7 %. Подробнее об ипотечных продуктах на сайте банка.