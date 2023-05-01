В Юргинском районе хозяйства выполнили более половины ярового сева

| Фото: t.me/VVVyurga | Фото: t.me/VVVyurga

62 % от плана по яровому севу выполнили хозяйства Юргинского района. По данным на 18 мая, зерновые культуры посеяны на площади 16 тыс. 236 га, еще на 189 га уже посажен картофель, сообщает глава района Виктор Васильев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что первыми посевную кампанию завершили северо-плетневские аграрии из сельхозпредприятий "Тюменское подворье" и "Агро М". Общая площадь их посевов превышает 7,3 тыс. га.