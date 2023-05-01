Блок с кабинетами начальных классов подготовлен к передаче в новой школе мкр. Ямальский-2 Тюмени

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Блок для начальных классов гимназии №4 в мкр. Ямальский-2 Тюмени подготовлен для передачи образовательному учреждению. Строители устанавливают оставшиеся розетки и выключатели, а клининговая компания делает уборку, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Передаём помещения коллегам, чтобы они начинали завозить необходимое оборудование: мебель, интерактивные доски. Мы каждый четверг проводим с директором гимназии совещание, чтобы выстроить процессы параллельно", - рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Жаров.

В июне будет сдан еще один блок, где разместятся кабинеты для среднего и старшего звена. Бригады клеят обои в классах, красят стены, укладывают линолеум и монтируют подвесные потолки. Административный корпус подготовят к июлю. На территории школы идёт благоустройство. Откроется новый корпус гимназии 1 сентября.